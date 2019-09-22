В Волгограде погас свет в нескольких районах

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-22T18:23:06+03:00

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В Волгоград пришла настоящая осень: ветер, срывающийся дождь. Большинство предпочитает в такую погоду сидеть на диване и смотреть телевизор или блуждать по всемирной паутине. Правда, не все это смогли сделать. В нескольких районах отключили электричество. Жалобу в диспетчерскую поступали и с Рабоче-Крестьянской, и с Авангарда и Обувной фабрики и со СХИ. Причина в большинстве случаев одна и та же. Ветер, который разбушевался до 18 метров в секунду, ломает деревья, ветки, они падают на провода. Так что у электриков 22 сентября выдался очень напряженный день. Они восстанавливали подачу электричества в дома. Кстати, на время без света остался и ТРЦ «Акварель».

Кто-то побыл без света час, кто-то парочку, где-то работы еще идут. Но на всякий случай, лучше найти старые запасы свечек или достать фонарик. Получится вполне романтичный вечер.

Кстати, завтра синоптики обещают примерно такую же погоду. Ночью +1...+4 градуса, днем +9... +12, ночью, и утром обещают дождь. Так что не забудьте зонтики. Ночью еще будет бушевать буря, а к утру ветер чуть стихнет до 8 метров в секунду. Но все равно лучше утеплиться и достать теплые вещи

ИСТОЧНИК KP.RU