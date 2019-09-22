2019-09-22T18:23:06+03:00
Происшествия

В Волгограде погас свет в нескольких районах

Электрики оперативно устраняют последствия непогоды
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Отключения были недолгими.Отключения были недолгими.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
Изменить размер текста:

В Волгоград пришла настоящая осень: ветер, срывающийся дождь. Большинство предпочитает в такую погоду сидеть на диване и смотреть телевизор или блуждать по всемирной паутине. Правда, не все это смогли сделать. В нескольких районах отключили электричество. Жалобу в диспетчерскую поступали и с Рабоче-Крестьянской, и с Авангарда и Обувной фабрики и со СХИ. Причина в большинстве случаев одна и та же. Ветер, который разбушевался до 18 метров в секунду, ломает деревья, ветки, они падают на провода. Так что у электриков 22 сентября выдался очень напряженный день. Они восстанавливали подачу электричества в дома. Кстати, на время без света остался и ТРЦ «Акварель».

Кто-то побыл без света час, кто-то парочку, где-то работы еще идут. Но на всякий случай, лучше найти старые запасы свечек или достать фонарик. Получится вполне романтичный вечер.

Кстати, завтра синоптики обещают примерно такую же погоду. Ночью +1...+4 градуса, днем +9... +12, ночью, и утром обещают дождь. Так что не забудьте зонтики. Ночью еще будет бушевать буря, а к утру ветер чуть стихнет до 8 метров в секунду. Но все равно лучше утеплиться и достать теплые вещи

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде
В Волгоград приехали более 150 поисковиков-волонтеров
«Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде
На расселение из аварийного жилья Волгоградская область получит 1,5 миллиарда
«Точку кипения» открыли в Волгограде
В Волгограде впервые прошел детский «Цифровой забег»
Владельцы малых лодок и катеров могут не платить за них налоги
Массовое ДТП на московской трассе под Волгоградом: погибли двое
Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: водителя задержали под Волгоградом
За аферы с налогами у волгоградца отобрали имущество на 40 миллионов рублей
Туман и дождь: волгоградцев ждут мокрые и прохладные выходные
Волонтеры Волгограда наведут порядок на берегу Волги на Нижнем Тракторном
В больницу №15 Волгограда закупили ультрасовременный томограф
В Астрахани продавали цветочный мед с вредными химикатами
Гордума Волгограда выделила землю под новый газопровод к «Химпрому»
Напоролся: в Астрахани врачи спасли мужчину с ломом в ноге
Депутаты вернули «Волго-Дону» дом культуры на юге Волгограда
В Волгограде адвокат пыталась избавить подзащитных от наказания за 5 тысяч долларов и 150 тысяч рублей
В Астрахани 83-летняя «безаварийная» бабушка сбила пешехода
За раздробленное лифтом бедро жительницы Астрахани ответит директор обслуживающей фирмы
Нашли по ДНК: волгоградец убил прохожего из-за мобильного и скрывался 11 лет