Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-22T19:03:13+03:00

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По-настоящему повезло 59-летней жительницы Волгограда оказаться в нужное время в нужном месте. А именно – на борту самолета.

Пенсионерка решила съездить к родственникам в Иркутск. Добираться на поезде было очень далеко, поэтому она сначала приехала в Москву и там села на самолет до города на Востоке Сибири. Лететь предстояло пять часов. Но уже через полчаса женщина почувствовала себя плохо, в груди сдавило и стало трудно дышать. Она пожаловалась на состояние здоровья бортпроводникам. И ей оказала помощь квалифицированная бригада медиков. Дело в том, что на этом же рейсе летели министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, и его два ведущих специалиста.

Они измерили артериальное давление, поставили укол, капельницу. Помогали врачам и бортпроводники. Состояние пациентки стабилизировалось. На земле ее ждала бригада анестезиологов – реаниматологов. Они доставили волгоградку в больницу №3. Так что часть визита к родным пенсионерке придется провести в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU