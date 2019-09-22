2019-09-22T14:15:46+03:00
Общество

Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей

Среди рабочих мест фрезеровщики, токари и водители
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Самые высокооплачиваемые специальности - рабочие.Самые высокооплачиваемые специальности - рабочие.
Изменить размер текста:

Роструд опубликовал интересные данные о вакансиях в разных регионах страны. Благодаря порталу «Работа в России» они выяснили, много ли рабочих мест на которых можно получить более 80 тысяч рублей.

На первом месте, естественно, оказалась Москва. Там более 8 тысяч вакансий. На втором месте – Краснодарский край, там всего на тысячу подобных предложений меньше. Тройку лидеров замыкает республика Саха (Якутия). Также богаты на высокую зарплату Ямало-Ненецкий АО и и Ханты-Мансийский АО.

Кстати, Волгоградская область среди тех регионов, где достаточно много вакансий на хорошую зарплату. От 500 до 1000 предложений в Хабаровском, Пермском, Приморском краях, в Иркутской, Московской, Тюменской, Аммурской, Нижегородской, Сахалинской, Волгоградской областях.

Так, в регионе работодатели готовы платить более 80 тысяч рублей за каждое из 616 рабочих мест. Среди вариантов: водители такси, фрезеровщики, токари, операторы станков, инженеры программисты, директора. И почти нет юристов, экономистов и журналистов, кем там хотят быть выпускники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде
В Волгоград приехали более 150 поисковиков-волонтеров
«Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде
На расселение из аварийного жилья Волгоградская область получит 1,5 миллиарда
«Точку кипения» открыли в Волгограде
В Волгограде впервые прошел детский «Цифровой забег»
Владельцы малых лодок и катеров могут не платить за них налоги
Массовое ДТП на московской трассе под Волгоградом: погибли двое
Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: водителя задержали под Волгоградом
За аферы с налогами у волгоградца отобрали имущество на 40 миллионов рублей
Туман и дождь: волгоградцев ждут мокрые и прохладные выходные
Волонтеры Волгограда наведут порядок на берегу Волги на Нижнем Тракторном
В больницу №15 Волгограда закупили ультрасовременный томограф
В Астрахани продавали цветочный мед с вредными химикатами
Гордума Волгограда выделила землю под новый газопровод к «Химпрому»
Напоролся: в Астрахани врачи спасли мужчину с ломом в ноге
Депутаты вернули «Волго-Дону» дом культуры на юге Волгограда
В Волгограде адвокат пыталась избавить подзащитных от наказания за 5 тысяч долларов и 150 тысяч рублей
В Астрахани 83-летняя «безаварийная» бабушка сбила пешехода
За раздробленное лифтом бедро жительницы Астрахани ответит директор обслуживающей фирмы
Нашли по ДНК: волгоградец убил прохожего из-за мобильного и скрывался 11 лет