Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-22T14:15:46+03:00

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Роструд опубликовал интересные данные о вакансиях в разных регионах страны. Благодаря порталу «Работа в России» они выяснили, много ли рабочих мест на которых можно получить более 80 тысяч рублей.

На первом месте, естественно, оказалась Москва. Там более 8 тысяч вакансий. На втором месте – Краснодарский край, там всего на тысячу подобных предложений меньше. Тройку лидеров замыкает республика Саха (Якутия). Также богаты на высокую зарплату Ямало-Ненецкий АО и и Ханты-Мансийский АО.

Кстати, Волгоградская область среди тех регионов, где достаточно много вакансий на хорошую зарплату. От 500 до 1000 предложений в Хабаровском, Пермском, Приморском краях, в Иркутской, Московской, Тюменской, Аммурской, Нижегородской, Сахалинской, Волгоградской областях.

Так, в регионе работодатели готовы платить более 80 тысяч рублей за каждое из 616 рабочих мест. Среди вариантов: водители такси, фрезеровщики, токари, операторы станков, инженеры программисты, директора. И почти нет юристов, экономистов и журналистов, кем там хотят быть выпускники.

ИСТОЧНИК KP.RU