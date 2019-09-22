Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-22T11:46:00+03:00

Пять лет назад церемония инаугурации также была весьма деловой и скромной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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24 сентября в Волгограде пройдет инаугурация Андрея Бочарова, выбранного 8 сентября губернатором Волгоградской области. На торжественное мероприятие пригласили около 250 человек. Среди них и члены Совета Федераций, депутаты из парламентов разных уровней, федеральные чиновники, коллеги Андрея Бочаров из других регионов, члены ОНФ, правозащитники, ветераны, руководители учреждений здравоохранения, образования, Герои России, Герои Труда, почетные граждане региона, директора ведущих предприятий Волгоградской области, члены общественной палаты а также те, кто выдвигал победившего кандидата на второй срок.

Церемония состоится в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в 12-00. Как обещают организаторы, инаугурация будет торжественной, но по-деловому лаконичной. Как и в прошлый раз пять лет назад.

Кстати, практически все избранные в единый день голосования главы регионов уже вступили в должность. Например, астраханский коллега Игорь Бабушкин принимал присягу в стенах астраханского Кремля под звук фанфар и под аплодисменты приезжих и местных гостей..

Напомни, Андрей Бочаров победил в этих выборах со значительным преимуществом. За него отдали 76 процентов голосов те, кто пришел 8 сентября на участки.

ИСТОЧНИК KP.RU