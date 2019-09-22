2019-09-22T10:56:59+03:00
Происшествия

В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью

Причиной ЧП стало курение
Екатерина МАЛИНИНА
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Пожар произошел из-за курения.Пожар произошел из-за курения.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Запах гари почувствовали жители улицы Чкаловка в городе Михайловка около двух часов ночи. Когда люди выглянули в окно, то увидели, что горит соседский дом. Они тут же позвонили дежурному МЧС и сообщили о ЧП. Когда пожарные расчеты приехали на место происшествия, огонь уже охватил крышу. Спасатели делали все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения. Сильный ветер мог устроить большую беду.

К несчастью, горящий дом спасти не удалось, как и его хозяев. На пепелище нашли два обгоревших тела: 91-летней старушки и ее 60-летней дочери.

На место выехали также сотрудники следственного комитета. Следователи выяснили от соседей, что дочь хозяйки курила, частенько пила, приглашали сомнительных гостей домой. Пожилая мать никак не могла повлиять на это. По предварительным данным, причиной пожара стала как раз привычка покурить. Видимо, когда пьяная пенсионерка пыталась зажечь сигарету, она выронила зажигалку, начался пожар.

- Следов криминальной смерти в этом ЧП следователи не нашли, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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