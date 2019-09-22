2019-09-22T10:12:28+03:00
Происшествия

В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»

55-летняя женщина попала в больницу с травмами
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшую женщину отвезли в городскую больницу.Пострадавшую женщину отвезли в городскую больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Тракторозаводском районе Волгограда произошла вечеров субботу около 19-20. 58-летний мужчина на «Мазде» ехал в сторону поселка Водстрой, но видимо, передумал. Он решил развернуться на пересечении 3-й Продольной и улицы Александрова. Волгоградец решил, что успеет проскочить перед мчащейся по «трешке» машиной. Но прогадал. В него врезался 53-летний водитель на «УАЗ Патриоте».

В джипе никто не пострадал. А вот в дорогой легковушке не обошлось без пострадавшиз. 55-летняя пассажирка «Мазды» получила травмы. Водитель иномарки отделался парой ушибов и синяков. Участники аварии вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Медики оказали даме первую помощь и отвезли в городскую больницу, где ее госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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