2019-09-22T09:32:33+03:00
Происшествия

В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде

Мужчина не уступил дорогу подростку
Екатерина МАЛИНИНА
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Мальчику потребовалась помощь "скорой".Мальчику потребовалась помощь "скорой".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла в городе Михайловка Волгоградской области в одном из дворов по улице Коммуны. 64-летний мужчина на пятидверной «Ниве» ехал по двору: собрался по проделам. Когда он выезжал с придомовой территорий, не убедился в безопасности и сбил велосипедиста. 14-летний мальчишка упал с двухколесного транспорта. Ребенок получил травмы. Водитель вызвал полицию. Подросток обратился в больницу с многочисленными ушибами.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителю предстоит ответить за сбитого ребенка.

Полицейские еще раз напоминают водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения. Это касается и скоростного режима, и маневра "обгона" и даже выезда с прилегающей территории, когда необходимо убедиться в безопасности маневра,а именно, что нет "помех" для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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