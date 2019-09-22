В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде
Авария произошла в городе Михайловка Волгоградской области в одном из дворов по улице Коммуны. 64-летний мужчина на пятидверной «Ниве» ехал по двору: собрался по проделам. Когда он выезжал с придомовой территорий, не убедился в безопасности и сбил велосипедиста. 14-летний мальчишка упал с двухколесного транспорта. Ребенок получил травмы. Водитель вызвал полицию. Подросток обратился в больницу с многочисленными ушибами.
- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области.
Водителю предстоит ответить за сбитого ребенка.
Полицейские еще раз напоминают водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения. Это касается и скоростного режима, и маневра "обгона" и даже выезда с прилегающей территории, когда необходимо убедиться в безопасности маневра,а именно, что нет "помех" для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU