В Волгоград приехали более 150 поисковиков-волонтеров
Волгоград давно уже стал одним крупнейших центров поискового движения. Здесь ежегодно работают сотни добровольцев. На этот раз в нашем городе проходил слет «Поисковик-2019». На него приехали более 150 активистов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Опытные поисковики в течение трех дней учили участников вести раскопки, проводить аэросъемку, оказывать медпомощь, пользоваться спецоборудованием и турснаряжением. По итогам слета выберут тех, кто лучше всех «выучил уроки».
Свой мастер-класс и историю успеха ребятам показала ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
Кстати, в этом году в Волгоградской области в разных районах работали волонтеры Волгограда, Казани, Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Оренбурга, Калуги, Санкт-Петербурга, Рязани, Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU