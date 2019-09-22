2019-09-22T08:53:34+03:00
Общество

В Волгоград приехали более 150 поисковиков-волонтеров

Они учились на мастер-классах вести раскопки и проводить аэросъемку
Екатерина МАЛИНИНА
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Из Волгограда в слете принимают участие 70 человек.Из Волгограда в слете принимают участие 70 человек.
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Волгоград давно уже стал одним крупнейших центров поискового движения. Здесь ежегодно работают сотни добровольцев. На этот раз в нашем городе проходил слет «Поисковик-2019». На него приехали более 150 активистов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Опытные поисковики в течение трех дней учили участников вести раскопки, проводить аэросъемку, оказывать медпомощь, пользоваться спецоборудованием и турснаряжением. По итогам слета выберут тех, кто лучше всех «выучил уроки».

Свой мастер-класс и историю успеха ребятам показала ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Кстати, в этом году в Волгоградской области в разных районах работали волонтеры Волгограда, Казани, Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Оренбурга, Калуги, Санкт-Петербурга, Рязани, Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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