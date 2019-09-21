«Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде

СЕГОДНЯ 19:55 2019-09-21T22:45:05+03:00

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21 сентября футболисты волгоградского «Ротора» и «Балтики» сошлись на «Калининград Арене». Матч 14 тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019 - 2020 завершился в пользу хозяев со счетом 2:1. Причем два гола балтийцы забили с разницей в минуту в самом конце второго тайма.

В Калининград «Ротор» отправился без своего капитана - Азат Байрыев получил травму. Но желание побеждать у волгоградцев осталось. В первом тайме сине-голубые владели преимуществом, но отметились лишь одним ударом в створ ворот. На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Видеообзор матча "Балтика" - "Ротор". 21.09.2019.

Подопечные Игоря Меньщикова открыли счет в начале второго тайма. На 51-й минуте мяч в ворота «Балтики» отправил Камиль Муллин. И волгоградцы расслабились. Но балтийцы на 88-й минуте нанесли ответный удар - счет сравнял Ян Казаев. Буквально через минуту окрыленные успехом калининградцы добивают «Ротор» на последних секундах матча – 2:1.

Следующим соперником «Ротора» будет «СКА-Хабаровск». От сине-голубых они отстают всего на одно очко. Игра пройдет на «Волгоград Арене» 29 сентября в 18.00.

Балтика - Ротор. Пресс-конференция. Главный тренер ФК «Балтика» Евгений Калешин. 21.09.2019.

«Балтика» — «Ротор» — 2:1 (0:0)

«Балтика»: Латышонок, Маклаков (Дудиев, 61), Наилсон (Плопа, 31), Тишкин (к), Кузьмин, Шаваев (Аллеф, 57), Альшин, Кашчелан, Казаев, Макарчук, Маркин.

«Ротор»: Нестеренко, Удалый, Хомуха, Ненахов, Пискунов, Попов (Алейник, 58), Султонов (Горбунов, 70), Ткачук, Фатуллаев (к), Песегов, Муллин.

Голы: Казаев, 88; Аллеф, 90 - Муллин, 51

Предупреждения: Макарчук,15; Плопа, 48; Кашчелан, 71; Латышонок. 90; Бориско, 90+3 - Попов, 9; Удалый, 84; Фатуллаев, 90

Стадион «Калининград Арена». 5217 зрителей

ИСТОЧНИК KP.RU