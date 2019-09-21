2019-09-21T19:14:10+03:00
Общество

На расселение из аварийного жилья Волгоградская область получит 1,5 миллиарда

Андрей Бочаров и Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области должны расселить более 170 тысяч квадратных метров ветхого жилья.В Волгоградской области должны расселить более 170 тысяч квадратных метров ветхого жилья.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ближайшие три года Волгоградская область получит почти полтора миллиарда рублей на расселение аварийных и ветхих домов. Соответствующее соглашение 21 сентября подписали губернатор Андрей Бочаров и гендиректор - председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. В 2019 году Фонд выделит региону 586,3 миллиона рублей, в 2020 и 20121 годах - по 446,7 миллиона. Новые квартиры получат жители только тех домов, которые признали аварийными с 1 января 2012 до 1 января 2017 года.

- Подписанное соглашение даст возможность в 2019 - 2021 годах переселить порядка трех с половиной тысяч человек, - отметил Бочаров.

В целом до 2025 года в Волгоградской области должны расселить более 170 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Новоселье в результате справят около 11 тысяч человек. А обойдется это в шесть миллиардов рублей. После того, как регион отчитается о уже выделенной сумме, Фонд определит объемы дальнейшего финансирования.

- У нас нет сомнений, что Волгоградская область выполнит все обязательства программы, - отметил Константин Цицин.

Напомним, в мае 2019 года область уже получила аванс от Фонда содействия реформированию ЖКХ - 175,9 миллиона рублей. В этом году расселяют трущобы Волгограда и Волжского. В следующем году в программу включатся еще 13 городов и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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