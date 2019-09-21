2019-09-21T16:30:27+03:00
Общество

«Точку кипения» открыли в Волгограде

Основными направлениями работы будут разработка и поддержка инновационных проектов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Информбюро НТИ.Фото: Информбюро НТИ.
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В высотном здании Волгоградского государственного технического университета открылась «Точка кипения» - уже сороковая в стране. Это новое пространство для коллективной работы призвано объединить лучшие умы науки и бизнеса, чиновников и общественников. По предварительным оценкам, за год площадка примет более 10 тысяч человек. Ключевыми направлениями станут «Инновации», «Предпринимательство», «Комфортная среда» и «Новые практики мышления». Соглашение об открытии Точки подписали исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг и ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.

- Основными направлениями работы нового пространства станут вовлечение науки и бизнеса в реализацию Национальной технологической инициативы, разработка и поддержка проектов НТИ, в частности, рынков Аэронет, Нейронет, Хэлснет и Технет, - подчеркнул Александр Навроцкий, который будет вести эту секцию Точки.

Как отмечают в обладминистрации, власти региона готовы участвовать в работе «Точки кипения» и поддерживать перспективные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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