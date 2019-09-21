В Волгограде впервые прошел детский «Цифровой забег»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-21T13:58:08+03:00

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Всероссийский День бега 21 сентября отметили 15 тысяч волгоградцев, которые вышли на «Кросс нации». А в Волгограде в рамках акции впервые прошел «Цифровой забег». Его посвятили окончательному переходу страны на цифровое телевещание. Пробежали один километр по дороге болельщиков у «Волгоград Арены» 44 ребенка от двух до девяти лет, самых маленьких поддержали родители. Старт символичному забегу дал олимпийский чемпион Алексей Петров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, победителем «Цифрового забега» среди мальчиков стал Сергей Горин, среди девочек первой к финишу пришла Мария Оцарева. Всем юным бегунам вручили памятные медали за участие в забеге, призерам достались билеты на колесо обозрения, а лидерам подарили цифровые приставки. ТВ-тюнер вручили и самой старшей участнице «Кросса нации» 78-летней Наталье Кантамировой.

Напомним, с 14 октября 2019 года в Волгоградской области как и по всей стране отключат аналоговое вещание. Обладателям старых телевизоров придется установить дополнительное оборудование, чтобы бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве.

ИСТОЧНИК KP.RU