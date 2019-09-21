Массовое ДТП на московской трассе под Волгоградом: погибли двое

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-21T12:23:11+03:00

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Массовое ДТП произошло ночью 21 сентября на автодороге Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем «Нива Шевроле» ехал в сторону Москвы. Около половины второго ночи на 696 километре трассы мужчина не справился с управлением. В результате машина вылетела на встречку и по касательной зацепила встречную «Газель». Грузовик от удара перевернулся, а «Нива» тем временем лоб в лоб столкнулась с «Ауди А-4». В этом ДТП два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы.

Водители остались живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В этот день всего за три часа до смертельного ДТП «Ниву Шевроле» инспекторы ДПС останавливали в Городищенском районе. Водителю рекомендовали сделать остановку и отдохнуть. Но мужчина все же решил продолжить путь.

Пассажиры легковушек погибли на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате ДТП 64-летний пассажир «Нива Шевроле» и 43-летняя пассажирка «Ауди А-4» от полученных травм скончались на месте. 56-летний водитель «Ауди А-4» и водитель «Нива Шевроле», доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Меньше всего пострадали "Газель" и ее водитель.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, по данным ГИБДД, усталость водителя - одна из самых распространенных причин ДТП. Отпускники стремятся поскорее добраться до дома, едут за рулем днем и ночью, и зачастую превышают скорость и выезжают на встречку.

Часом ранее на этой же трассе во Фроловском районе 23-летний водитель на «ВАЗ-21043» вылетел на встречку и протаранил «ВАЗ-213100». На больничной койке оказались четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU