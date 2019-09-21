Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: водителя задержали под Волгоградом
Волгоградским полицейским удалось установить личность и задержать водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал с места ДТП. Авария произошла днем 18 сентября 2019 на ростовской трассе в Городищенском районе Волгоградской области. Водитель за рулем «Дэу Нексия» ехал в сторону Ростова-на-Дону и не остановился перед пешеходным переходом, по которому в тот момент шел 10-летний мальчик. Вечером того же дня инспекторы ДПС задержали молодого человека, который был за рулем автомобиля в момент ДТП.
ДТП произошло на пешеходном переходе при отличной видимости.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- 26-летний житель Нового Рогачика с его слов, после наезда на ребенка испугался ответственности и уехал, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.
Сбил ребенка и скрылся с места ДТП:.
Пострадавший в ДТП ребенок сейчас в больнице. А в отношении водителя иномарки возбуждено административное дело. Полицейским еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU