2019-09-21T09:02:21+03:00
Происшествия

Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: водителя задержали под Волгоградом

10-летний мальчик в больнице [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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26-летний парень испугался ответственности.26-летний парень испугался ответственности.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградским полицейским удалось установить личность и задержать водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал с места ДТП. Авария произошла днем 18 сентября 2019 на ростовской трассе в Городищенском районе Волгоградской области. Водитель за рулем «Дэу Нексия» ехал в сторону Ростова-на-Дону и не остановился перед пешеходным переходом, по которому в тот момент шел 10-летний мальчик. Вечером того же дня инспекторы ДПС задержали молодого человека, который был за рулем автомобиля в момент ДТП.

ДТП произошло на пешеходном переходе при отличной видимости. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло на пешеходном переходе при отличной видимости.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- 26-летний житель Нового Рогачика с его слов, после наезда на ребенка испугался ответственности и уехал, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Сбил ребенка и скрылся с места ДТП:.

Пострадавший в ДТП ребенок сейчас в больнице. А в отношении водителя иномарки возбуждено административное дело. Полицейским еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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