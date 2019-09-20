За аферы с налогами у волгоградца отобрали имущество на 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-20T18:33:04+03:00

Бизнесмен два года не доплачивал в бюджет

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Бесспорно, налоги бизнесменам приходится платить немалые, но обманывать государство выходит еще дороже. Вот один волгоградский предприниматель решил провернуть аферы с налогами, а теперь мало того, что лишился всего имущества, то еще и проходит по уголовному делу.

Следователи СУ СК России по Волгоградской области вместе с коллегами из регионального УЭБиПК ГУ МВД России раскрыли махинации, которые закрутил руководитель коммерческой организации, специализирующейся на продаже продуктов питания. Чтобы не платить налоги, как крупное предприятие, бизнесмен перераспределял прибыль между шестью подконтрольными ему организациями, и платил по упрощенной системе.

- Так, за два года - 2016 и 2017-й - фирма обвиняемого не заплатила налог на добавленную стоимость в сумме более 38,4 миллионов рублей, - уточняют в областной прокуратуре.

Как ни пытался бизнесмен скрыть эти аферы, следователи собрали достаточно улик, и прокуратуре утвердила ему обвинение по статье «уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Дело передали в суд. а параллельно у волгоградца арестовали все имущество - земельные участки, транспортные средства и нежилые помещения - общей стоимостью порядка 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU