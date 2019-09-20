Туман и дождь: волгоградцев ждут мокрые и прохладные выходные

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-20T18:21:20+03:00

Доставайте зонты и плащи, а еще лучше - не выходите в такую погоду из дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Осень в Волгоградскую область пришла практически по календарю и с каждым днем она все дальше вступает в свои права. Так, ближайшие выходные дни - 21 и 22 сентября - будут по-настоящему осенними: с туманами, дождями и сырой прохладой.

Прогноз волгоградских синоптиков не радует: субботнее утро 21 сентября начнется с тумана (в отдельных районах области), днем ему на смену придет дождь, а окончательно испортит погоду ветер, порывы которого будут достигать 13-18 метров в секунду. А к ночи еще и похолодает местами до +1…+6 градусов.

Воскресенье тоже не порадует волгоградцев: местами пройдут кратковременные дожди, кое-где ветер разбушуется до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем +11...+16º, ночью - +1…+6º, в отдельных южных районах +6...+11º.

В общем, готовьте пледы и чашки с чаем. Эти выходные лучше провести в теплом уютном кругу семьи или друзей.

Следующая рабочая неделя, как сообщают в Волгоградском ЦГМС, тоже начнется с дождей. И пройдут они почти по всему региону.

ИСТОЧНИК KP.RU