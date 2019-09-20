Волонтеры Волгограда наведут порядок на берегу Волги на Нижнем Тракторном

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-20T17:27:59+03:00

21 сентября они устроят там День чистоты и приглашают волгоградцев присоединиться к акции

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Наконец-то стали модными спорт и здоровое питание, а молодежь все больше не мусорит, а старается сделать планету чище и краше, устраивая всевозможные акции и субботники. Вот, очередная экологическая акция пройдет в Волгограде 21 сентября. Во Всемирный День чистоты волгоградцы проведут фестиваль под названием «День реки. Волга».

Названия полностью отображают суть запланированного мероприятия. Молодые люди, и не только, придут в субботу на набережную поселка Нижний Тракторный, и устроят здесь чистку.

Начало - в 12.00.

- Сначала поработаем - наведем порядок на берегу, а затем участников ждут творческие мастер-классы, караоке «Издалека долго течет река Волга…» и игровая площадка «Гигантский волейбол», - рассказывают в мэрии.

Молодежь Волгограда призывает жителей города подключиться к экологической акции!

Этот фестиваль у воды в нашем городе станет завершающим в цикле экологического марафона «День реки».

ИСТОЧНИК KP.RU