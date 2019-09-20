Волонтеры Волгограда наведут порядок на берегу Волги на Нижнем Тракторном
Наконец-то стали модными спорт и здоровое питание, а молодежь все больше не мусорит, а старается сделать планету чище и краше, устраивая всевозможные акции и субботники. Вот, очередная экологическая акция пройдет в Волгограде 21 сентября. Во Всемирный День чистоты волгоградцы проведут фестиваль под названием «День реки. Волга».
Названия полностью отображают суть запланированного мероприятия. Молодые люди, и не только, придут в субботу на набережную поселка Нижний Тракторный, и устроят здесь чистку.
Начало - в 12.00.
- Сначала поработаем - наведем порядок на берегу, а затем участников ждут творческие мастер-классы, караоке «Издалека долго течет река Волга…» и игровая площадка «Гигантский волейбол», - рассказывают в мэрии.
Молодежь Волгограда призывает жителей города подключиться к экологической акции!
Этот фестиваль у воды в нашем городе станет завершающим в цикле экологического марафона «День реки».
ИСТОЧНИК KP.RU