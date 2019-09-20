2019-09-20T17:14:55+03:00
Общество

В больницу №15 Волгограда закупили ультрасовременный томограф

Новый аппарат эксперт-класса способен делать снимки быстро и высокого качества
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта облздрава.Фото с сайта облздрава.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Что не говорите, а в последнее время волгоградская медицина значительно преображается. Вот еще одна хорошая новость от облздрава: в больницу №15, где создается Центра амбулаторной онкологической помощи, закупили дорогостоящий магнитно-резонансный томограф.

- Это высокоточный аппарат эксперт-класса, который позволяет исследовать любые органы. Техника делает снимки высокого качества при увеличенной скорости проведения исследования, что крайне важно во время диагностики ребенка или пациента, находящегося в тяжелом состоянии. Срезы толщиной менее миллиметра дают возможность обнаруживать онкологические патологии на начальной стадии, - поясняют преимущества новинки в облздраве.

Отметим, что после открытия на базе больницы №15 Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) здесь будут обслуживать жителей южных районов Волгограда, а также Светлоярского, Котельниковского, Клетского и Октябрьского районов. В состав ЦАОП войдет дневной стационар, где будут принимать пациентов в две смены для проведения химио-, иммуно- и гормонотерапии.

Больница № 15 станет платформой для создания макромедицинского округа — всего в регионе их будет сформировано четыре. Центры также откроются на базе волгоградских больниц №7 и №25, а также в больнице имени Фишера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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