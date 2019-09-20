В Астрахани продавали цветочный мед с вредными химикатами

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-20T16:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в интернете можно найти множество советов, как выбрать правильный мед. И, если им следовать, то действительно можно купить мед без добавления сахара или ароматических добавок. Но оказывается в любимом лакомстве могут содержаться не только безвредный сироп, но и химикаты, которые опасны для здоровья. Такие, например, нашли в меде, который продавался в Астрахани.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия взяли с продажи пробы цветочного меда, произведенного в Ленинградской области. Сделали анализ меда и ужаснулись.

- По итогам исследований, проведенных в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», в меде выявлены метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона – АО3) и сульфаметазин, - гласит сообщение ведомства.

Эти вещества опасны для здоровья, говорят специалисты.

- Нитрофураны - лекарства, которые используют для лечения и профилактики бактериальных болезней пчел. Однако для организма человека их метаболиты оказывают неблагоприятное воздействие, что приводит к нарушению микрофлоры кишечника и невосприимчивости организма к антибиотикам. Сульфаниламиды (сульфаметазин) – противомикробные средства, которые также могли применяться для лечения пчел, и они также опасны для людей. Это вещество оказывает аналогичное действие, что и вышеуказанные нитрофураны, - поясняют сотрудники Россельхознадзора. В Астрахани мед изъяли, а информацию направили питерским коллегам для расследования причин попадания лекарств в цветочный мед.

ИСТОЧНИК KP.RU