Напоролся: в Астрахани врачи спасли мужчину с ломом в ноге

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-20T15:53:23+03:00

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Лом - грозное орудие во всех отношениях: и дверь откроет, и от бандитов защитит. Но чтобы покалечить им самого себя, - случай из ряда вон выходящий. А вот 50-летний астраханец умудрился так напороться на лом, что оказался на грани жизни и смерти. Металлический штырь проткнул ему ногу. Насквозь.

В тот день мужчина ехал на велосипеде и вез с собой тот самый лом. Но в какой-то момент не удержался и рухнул с двухколесника. Да так, что металлический штырь проткнул ему ногу через внутреннюю поверхность бедра и вышел под коленной ямкой.

В таком состоянии - с ломом в ноге - астраханца и привезли в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

Фото министерства здравоохранения Астраханской области.

- Поскольку диаметр лома составляет около 5 см, возникла опасность повреждения нервно-сосудистого пучка, что могло привести к массивной кровопотере и летальному исходу. Мужчину экстренно прооперировали, - рассказывают «КП-Волгоград» в министерстве здравоохранения Астраханской области.

Травматологи - Анвар Сулейманов, Ибрагим Ишмаметов под руководством завотделения Николая Одиноченко извлекли лом и промыли рану.

- Для предотвращения развития анаэробной инфекции пациенту была установлена проточно-промывная система, диаметр которой постепенно уменьшался, - поясняют в облздраве.

Сегодня состояние мужчины удовлетворительное. Получается, зря говорят, что против лома нет приема.

ИСТОЧНИК KP.RU