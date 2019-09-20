Депутаты вернули «Волго-Дону» дом культуры на юге Волгограда

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-20T15:30:48+03:00

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Здание по улице Бутурлиновской, 23«а» в Красноармейском районе Волгограде стоит позабыто позаброшено уже много лет. А ведь когда-то это был красивый Дом культуры, который принадлежал администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей. Но во времена «перестройки» предприятие, которое едва сводило концы с концами, вынуждено было отдать его городу, так как содержать не было средств. С тех пор нового владельца ему так и не нашли. Зато ФБУ «Волго-Дон» сегодня стало на ноги и обратилось с просьбой к администрации Волгограда вернуть им исторический ДК. Сегодня, 20 сентября, профильный комитет гордумы согласился отдать здание обратно владельцам. Причем безвозмездно.

- Здание входило в программу приватизации, но по ходатайству депутатов в текущем году был исключен из прогнозного плана, - поясняют в городской думе.

ДК сильно обветшал, а администрация Волго-Донского бассейна намерена полностью его обновить.

- Здание требует серьезных вложений в ремонт и реконструкцию, которые «Волго-Дон» готов полностью взять на себя. Обновленный Дом культуры будет служить для организации досуга работников канала и всех жителей Красноармейского района. В том числе и самых маленьких – в ДК будут работать разнообразные кружки и секции для детей, - поясняет зампредседателя городской Думы Андрей Гимбатов.

Окончательное решение по данному вопросу депутаты примут на заседании городской Думы 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU