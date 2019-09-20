В Волгограде адвокат пыталась избавить подзащитных от наказания за 5 тысяч долларов и 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-20T15:17:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде в суд передали дело 48-летней волгоградки. Женщину может получить срок за организацию и подстрекательство к фальсификации документов.

Дама трудится адвокатом сразу у трех обвиняемых по уголовному дело об автостраховом мошенничестве. Ее подсудимым грозил большой срок, оснований для того, чтобы поменять статью на более «легкую» или снять обвинения, не было. Поэтому женщина пошла на крайние меры. Она предложила своему коллеге, который защищал еще одного подозреваемого по этому же делу, уговорить подзащитного изменить показания. Именно на них во многом строилось обвинении.

Передача денег проходила под присмотром сотрудников УФСБ по Волгоградской области. Волгоградку задержали ,когда она передавала 150 тысяч рублей и пять тысяч долларов США.

- Свою вину юрист категорически отрицает. Но собранные следователями СУ СК по Волгоградской области доказательства прокуратура посчитала достаточными для суда, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU