2019-09-20T13:53:50+03:00
Происшествия

В Астрахани 83-летняя «безаварийная» бабушка сбила пешехода

«Зебра» стерлась, а знак перехода не видно за ветками
Екатерина МАЛИНИНА
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Разметка стерлось, а знак спрятался за деревьями.Разметка стерлось, а знак спрятался за деревьями.Фото: УМВД по Астраханской области
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У каждого водителя есть своя история штрафов. Особенно теперь, когда камеры фиксируют нарушения ПДД. Но у 83-летней жительницы Астрахани не было ни одного штрафа за те 38 лет, что она за рулем. Бабушка вместо того, чтобы ездить в автобусах в час пик, садилась за руль своей «четверки» и ездила то к внукам, то по магазинам. Но 15 сентября пенсионерка попала в аварию, в которой пострадал пешеход.

Она ехала по улице 1-й Контрольной в сторону Туркменской. Пешеходный переход на дороге стерся – остались блеклые едва заметные полоски, и сам знак «зебры» спрятался за зелеными деревьями. Поэтому появление на дороге мужчины стало полной неожиданностью для старушки. Она дала по тормозам. Но удара было не избежать. Астраханец получил травму тазобедренного сустава. Его доставили в больницу.

Кстати, сотрудники ГИБДД составили акт недостатков уличной сети: нет разметки и плохо видно знак. Идет административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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