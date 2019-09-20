Нашли по ДНК: волгоградец убил прохожего из-за мобильного и скрывался 11 лет

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-20T12:14:31+03:00

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В последнее время следователи все чаще раскрывают убийства, совершенные очень давно. Казалось бы, за десяток лет подозреваемый давно скрылся, а улики вряд ли помогут найти его, но волгоградские сыщики делают невозможное. В октябре 2018 года им удалось поймать 43-летнего рецидивиста, совершившего двойное преступление – разбой и убийство – еще в 2008 году.

- В Центральном районе Волгограда во дворе одного из многоквартирных домов он увидел пьяного прохожего, у которого при себе находился мобильный телефон. Именно аппарат привлёк внимание злоумышленника. Чтобы завладеть им он набросился на мужчину и убил его, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Сбежать-то убийца сбежал, но свое ДНК на одежде жертвы оставил. Именно этот материал и стал основной уликой по делу. Установив личность преступника спустя много лет, сыщики доказали его вину. Суд посчитал, что мужчина, уже ранее судимый, проведет в колонии особого режима ближайшие 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU