На улице Мясникова в Волгограде снова работают дорожники

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-20T12:02:51+03:00

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Улицу Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда уже начинали ремонтировать. Все закончилось тем, что подрядчик из вон рук плохо выполнял условия контракта, пришлось расторгнуть с ним договор и какое-то время искать новую организацию. Уже сегодня волгоградское предприятие ООО «Астрол-ДСК» возобновило реконструкцию.

До окончания комплексных работ еще далеко, дорожники только приводят в порядок колодцы и ливневки. Всего их насчитали около трех десятков, в том числе те, что предыдущими подрядчиками были попросту закатаны в асфальт.

- На объекте вместо разрушенных старых блоков установлено порядка 1400 метров бордюрного камня. На следующем этапе компания уложит верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади свыше 6600 квадратных метров, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

Благодаря тому, что улица довольно широкая, перекрывать движение не приходится. Автомобилистам, конечно, придется потерпеть немного неудобств – организовано реверсивное движение. Но дорога без ям того стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU