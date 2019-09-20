На улице Мясникова в Волгограде снова работают дорожники
Улицу Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда уже начинали ремонтировать. Все закончилось тем, что подрядчик из вон рук плохо выполнял условия контракта, пришлось расторгнуть с ним договор и какое-то время искать новую организацию. Уже сегодня волгоградское предприятие ООО «Астрол-ДСК» возобновило реконструкцию.
До окончания комплексных работ еще далеко, дорожники только приводят в порядок колодцы и ливневки. Всего их насчитали около трех десятков, в том числе те, что предыдущими подрядчиками были попросту закатаны в асфальт.
- На объекте вместо разрушенных старых блоков установлено порядка 1400 метров бордюрного камня. На следующем этапе компания уложит верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади свыше 6600 квадратных метров, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.
Благодаря тому, что улица довольно широкая, перекрывать движение не приходится. Автомобилистам, конечно, придется потерпеть немного неудобств – организовано реверсивное движение. Но дорога без ям того стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU