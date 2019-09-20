2019-09-20T11:34:22+03:00
Происшествия

Волгоградец выманил у покупателя почти полтора миллиона рублей за чужие квартиры

А затем сбежал в Астрахань
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина деньги прокутил и сел в тюрьму в Астрахани.Мужчина деньги прокутил и сел в тюрьму в Астрахани.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгограде в суд передали дело в отношении 36-летнего волгоградца. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

У мужчины из мест заключения вышел друг. Друг был хороший, с наследством. У него была "однушка" и еще доля в трехкомнатной квартире. Все это он собрался продать. И волгоградец вызвался помочь товарищу в этом. Взял у него часть документов, ключи и заверил, что поможет в оформлении наследства. Но делать это не спешил. Он поступил умнее, как ему самому казалось. Он выставил жилье на продажу, нашел несколько покупателей. Один из них оказался самым податливым. Он согласился погасить долги ЖКХ, дать деньги на оформление бумаг и дал задаток: за "однушку" 500 тысяч рублей, за «трешку» - 800 тысяч рублей. Когда деньги оказались у «продавца», он исчез подальше от района преступления – переехал в Астрахань. Правда, разумно распорядиться прибылью не смог: просто прокутил, а чтобы заработать новое, снова устроил мошенничество, за которое его и задержали астраханские коллеги. Он получил срок.

Сейчас для следственных действий и судебных заседаний его направили в Волгоград. Ему грозит 6 лет колонии, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Скорее всего, ему добавят срок к уже имеющемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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