В Волгограде подрядчик украл 15 миллионов во время расчистки ерика Каширин

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-20T10:56:03+03:00

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В Волго-Ахтубинской пойме вот уже несколько лет идет реабилитация ериков и озер. Деньги федерация выделяет большие. Но как оказалось, кое-кто не против урвать себе кусочек. Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин: директора стройфирмы и его сотрудника. Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями на 15 миллионов рублей.

Их компании доверили реабилитацию ерика Каширин и его притоков. Стоимость контракта с администрацией Волгоградской области – 38 миллионов рублей. Обязательства фирма выполнила не полностью, но сотрудник составил акты выполненных работ. Заказчик, то есть администрация, полностью их оплатила. Чиновники не заметили, что подрядчик не сделал техническую и биологическую рекультивацию, хотя 15 миллионов рублей за это взял.

Также фирма весь поднятый со дня ерика и его притоков грунт складировала на особо охраняемой природной территорией. Просто вывозила в лес неподалеку. Последствия оказались весьма губительны для природы: уничтожен плодородный слой. Ущерб составил 162 миллиона рублей.

Директор организации свою вину признал, а вот его подчиненный отрицает причастность к злоупотреблениям.

Расследованием занимались сотрудники СУ СК по Волгоградской области, а оперативное сопровождение было на ГУ МВД и УФСБ по региону.

- Прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU