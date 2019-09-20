2019-09-20T10:42:49+03:00
Происшествия

Двое волжан делали закладку наркотиков возле торгового центра

Женщине и ее сожителю грозит по 20 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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По уголовному делу о распространении наркотиков на территории Волгограда и Волжского проходят 36-летняя женщина и ее 32-летний сожитель. Парочка попалась на месте преступления 17 сентября этого года: они пытались спрятать сверток с запрещенным веществом недалеко от одного из торговых центров города-спутника. Не вышло, их вовремя задержали оперативники по контролю за оборотом наркотиков областного Главка.

- В ходе личного досмотра и обысков по месту их жительства и в автомобиле задержанных оперативники обнаружили и изъяли несколько партий различных наркотических смесей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного ГУ МВД.

На допросе парочка призналась: вот уже четыре месяца они подрабатывают тем, что прячут наркотики в закладки для клиентов. Ближайшие двадцать лет каждый может провести в тюрьме – таковы санкции уголовной статьи. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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