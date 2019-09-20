Под Астраханью отец убил сына, а затем покончил с собой

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-20T10:10:38+03:00

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Семейная трагедия разыгралась в городе Камызяк Астраханской области. К 64-летнему мужчине в гости заявился 34-летний сын. Правда, пришел не спросить, как дела, а в очередной раз попросить денег. Пенсионер стал отчитывать отпрыска за непутевую жизнь: астраханец нигде не работал, пил, периодически бомжевал. Сын в ответ обвинил отца в неправильном воспитании и, как следствие, – во всех своих бедах. Между родственниками разгорелась ссора. Во время нее старик не выдержал оскорблений и схватился за ружье. Он выстрелил сыну в грудь. А когда осознал, что натворил, покончил жизнь самоубийством. Тела двух мужчин нашли соседи, которые услышали выстрелы.

Сейчас следователи СУ СК по Астраханской области разбираются во всех обстоятельствах происшествия. В отношении 64-летнего погибшего возбудили уголовное дело по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU