2019-09-20T10:08:33+03:00
Происшествия

На севере Волгограда "ВАЗ" протаранил мотоцикл: двое в больнице

Подобное ДТП случилось в другом районе города через четверть часа
Юлия Данильченко
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Водитель не уступил дорогу при перестроении и понесся дальше, протаранив на полной скорости мотоцикл «Хонда», который имел преимущество.Водитель не уступил дорогу при перестроении и понесся дальше, протаранив на полной скорости мотоцикл «Хонда», который имел преимущество.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В ночь на 20 сентября в двух районах Волгограда с периодичностью в четверть часа случились две аварии с мотоциклами. Причем обе спровоцировали автомобилисты.

Первое ДТП произошло в Краснооктябрьском районе около 22:30 часов. За рулем «ВАЗа» со стороны улицы Титова в сторону Штеменко по проспекту Ленина ехал 20-летний парень. Он не уступил дорогу при перестроении и понесся дальше, протаранив на полной скорости мотоцикл «Хонда», который имел преимущество. В итоге мотоциклист и его 26-летняя пассажирка попали в больницу.

Вторая авария случилось через четверть часа в Дзержинском районе. Инспекторы ГАИ установили обстоятельства.

- 35-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Логан», двигаясь по дворовой территории со стороны улицы 8-ой Воздушной Армии, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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