Раздел имущества закончился для семейной пары из Волжского арестом «Тойоты» за 3 млн

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-20T09:50:58+03:00

Разведенные муж и жена должны были обменяться – внедорожник на деньги, но не вышло

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Судебные приставы не только арестовывают имущество, списывают долги и охотятся за должниками. В их работе тесно переплетены семейные разборки, которые провоцирует раздел имущества. Яркий тому пример – пара из Волжского. Муж и жена пришли к разводу, а вот мирно договориться о том, кому достанется совместно нажитое, не смогли. Оба обратились в УФССП по Волгоградской области. По суду пришли к общему знаменателю.

- По решению Волжского суда гражданка должна была передать в собственность бывшему супругу автотранспортное средство "Toyota RAV 4" 2014 года выпуска. А гражданин в свою очередь должен бывшей супруге 3087264 рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного УФССП.

Но даже после четкого руководства чуда не случилось: экс-супруга решила отдать внедорожник взамен на миллионы, а вот ее бывший не приехал на сделку. Тогда приставы арестовали «Тойоту» и отправили на автостоянку до тех пор, пока волжане не начнут действовать согласно решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU