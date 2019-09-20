2019-09-20T09:32:51+03:00
Происшествия

Охранник магазина в один день ограбил школьника и изнасиловал 11-летнюю девочку

Волгоградцу дали 18 лет колонии особого режима
Екатерина МАЛИНИНА
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Верховный суд оставил приговор в силе.Верховный суд оставил приговор в силе.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Верховный суд оставил в силе приговор 39-летнему жителю Волгограда. Мужчину осудили за нападение на ребенка, и изнасилование несовершеннолетней.

Волгоградец трудился охранником в одном из магазинов города. В феврале 2018 года ему срочно потребовались деньги. Нападать на взрослых не решился – вдруг дадут сдачи. Выбрал жертвой 12-летнего мальчика. Он приставил к его горлу нож, потребовал мобильник и кошелек. Телефон школьник отдал, а вот деньги были только дома. Отморозок заставил ребенка отвести его к своему жилью. Но мальчишка оказался проворным. Он сумел вырваться из рук охранника, забежать в дом и запереть дверь. Правда, испугавшись, что разбойник сможет выломать ее, сбежал через окно к соседям, которых и вопросил вызвать полицию

После такой неудачи волгоградец не остановился, а нашел новую жертву. Вдоль дороги шла 11-летняя девочка. Он схватил ее, приставил нож к горлу и под угрозой убийства отвел в лесопосадку в Кировском районе. Там он надругался над ребенком и потребовал молчать, иначе он вырежет всю ее семью.

Но задержали педофила в тот же день. Сначала за административное правонарушение – приставал к людям пьяным. Потом полицейские сопоставили внешний вид задержанного с тем, что было в заявлениях, которые написали родители школьников. Уже на следующий день пострадавшие пришли на процедуру опознания.

Оказалось, что в 2003 году он получил 17 лет лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней, но в 2017 году его выпустили по УДО.

- Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 18 года колонии особого режима, первые три года он должен провести в тюрьме. Но осужденный с решением не согласился. Если сначала давал признательные показания, то потом стал полностью отрицать свою вину. Верховный суд оставили приговор в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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