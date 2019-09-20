2019-09-20T09:25:09+03:00
Происшествия

Выбежал на дорогу: под Волгоградом «Газель» сбила 11-летнего школьника

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
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Мальчик проигнорировал ПДД, а водитель несся так, что не успел затормозить.Мальчик проигнорировал ПДД, а водитель несся так, что не успел затормозить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки на автомагистралях Волгоградской области произошло шесть аварий, в которых семь человек получили увечья. Некоторые по вине лихачей, а другие – по собственной невнимательности. Так, около шести часов вечера 19 сентября 11-летний школьник попросту забыл о правилах дорожного движения и выскочил на дорогу где придется, и попал под колеса «Газели».

- 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», двигаясь в городе Краснослободске по улице Ленина в сторону улицы Мелиораторов, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На капоте машины осталась вмятина, такой силы был удар. Мальчика срочно госпитализировали в ближайшую больницу, где оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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