Выбежал на дорогу: под Волгоградом «Газель» сбила 11-летнего школьника
За минувшие сутки на автомагистралях Волгоградской области произошло шесть аварий, в которых семь человек получили увечья. Некоторые по вине лихачей, а другие – по собственной невнимательности. Так, около шести часов вечера 19 сентября 11-летний школьник попросту забыл о правилах дорожного движения и выскочил на дорогу где придется, и попал под колеса «Газели».
- 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», двигаясь в городе Краснослободске по улице Ленина в сторону улицы Мелиораторов, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
На капоте машины осталась вмятина, такой силы был удар. Мальчика срочно госпитализировали в ближайшую больницу, где оказали необходимую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU