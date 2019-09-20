Выбежал на дорогу: под Волгоградом «Газель» сбила 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-20T09:25:09+03:00

Мальчик проигнорировал ПДД, а водитель несся так, что не успел затормозить. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки на автомагистралях Волгоградской области произошло шесть аварий, в которых семь человек получили увечья. Некоторые по вине лихачей, а другие – по собственной невнимательности. Так, около шести часов вечера 19 сентября 11-летний школьник попросту забыл о правилах дорожного движения и выскочил на дорогу где придется, и попал под колеса «Газели».

- 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», двигаясь в городе Краснослободске по улице Ленина в сторону улицы Мелиораторов, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На капоте машины осталась вмятина, такой силы был удар. Мальчика срочно госпитализировали в ближайшую больницу, где оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU