Пару носух, спасенных из передвижного зоопарка, приютит Волжская станция юннатов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-20T09:14:49+03:00

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История спасения пары милых носух началась с решения инспекторов комитета ветеринарии Волгоградской области изъять животных из ужасных условий содержания еще три года назад. Их приютили у себя сами сотрудники ведомства, вылечили. Это енотовидные млекопитающие, к тому же обитатели тропических лесов американских континентов, реже пустынь, любители тепла, но никак не русских зим. Специалисты ведомства вместе с волонтерами «Дино» стали ломать голову, что же с ними делать. В идеале найти такое место, где будут не только хорошие условия, но и бережное,не потребительское отношение.

- В Питере есть реабилитационный центр для животных «Велес». Мы сейчас ведем переговоры. Этой весной был случай в Калачевском районе, когда егерь посадил в вольер медвежонка, которого нашел в лесу. Дикое животное в итоге сбежало, хотели застрелить, но мы подняли общественность, добились того, чтобы медведь попал в центр в хорошие условия, - рассказала КП-Волгоград директор «Дино» Анжела Макарова.

Молодые особи, мальчик и девочка, вполне могли оказаться в северной столице или зоопарке, сафари-парке и даже у кого-то дома. Но судьба распорядилась иначе: в комитете решили, что такие редкие животные не должны покидать Волгоградскую область, раз уж они тут оказались, и нашли им местечко в Волжской станции юных натуралистов. В скором времени пара носух переедет в новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU