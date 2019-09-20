Из-за ветреной погоды волгоградцам запретили ходить в лес до 10 октября
В Волгоград пришла осень: дожди, похолодание, ветер. И многие надеялись в эти выходные с чистой совестью, если не будет ливня, отправиться на природу. Жара спала, должны снять и ограничение посещения лесов. Но облкомприроды решил продлить запрет. Причина – в сильном ветре. Он способен даже искру от непотушенной сигареты превратить в масштабное бедствие. Сотрудники МЧС и ГО и ЧС постоянно выезжают на ландшафтные пожары.
Правда, чиновники объясняют: действует ограничение не везде. Список есть на сайте облкомприроды. Если же перечня под рукой нет, то шлагбаумы и аншлаги подскажут, где ходить и ездить нельзя. Нарушителей же ждет штраф. Рейды инспекторы и полицейские устраивают каждые выходные.
Так что если собрались пошуршать осенней листвой, проверьте, где это можно делать. Иначе удовольствие обойдется вам в несколько тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU