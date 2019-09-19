2019-09-19T17:24:47+03:00
Общество

В волгоградском филиале РАНХиГС сменился директор

На место Игоря Тюменцева назначен Андрей Осипов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта vlgr.ranepa.ruФото с сайта vlgr.ranepa.ru
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Новый учебный год в волгоградских вузах начался не только с новшеств в методиках и программах, но и с кадровых перестановок. Причем меняются, как преподавательские составы, так и руководящие. Сегодня стало известно, что сменился директор в волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Игорь Тюменцев, теперь уже бывший руководитель, написал заявление «по собственному желанию». Пустовало кресло недолго, и на его место уже назначили нового директора.

- 19 сентября в соответствии с приказом ректора РАНХиГС директором Волгоградского филиала назначен Андрей Осипов, - сообщает пресс-служба президентской академии.

Что известно о новом руководителе?

Андрей Осипов с отличием окончил Северо-Западную Академию государственной службы в Санкт-Петербурге (СЗАГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал пять лет в том же филиале в Твери. В 2001 году стал заместителем директора, а в 2003 уже директором тверского филиала. С 2012 года в течение шести лет работал заместителем проректора, затем проректором РАНХиГС при Президенте РФ. С 2017 года - директор Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. Является советником ректора РАНХиГС. Кандидат экономических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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