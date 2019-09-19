2019-09-19T17:08:07+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Волжского отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей

Бабушка поверила в компенсацию за купленные ею ранее лекарства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Женщина два с половиной месяца перечисляла мошенникам деньги.Женщина два с половиной месяца перечисляла мошенникам деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не проходит и дня, чтобы кто-то из волгоградцев не попался на удочку мошенников. Уже хочется кричать: люди, ну не будьте такими доверчивыми! Безусловно, аферисты нынче пошли ушлые, но как можно перечислять миллионы рублей незнакомым людям? А вот 63-летняя жительница Волжского так отдала неизвестно кому 2,5 миллиона рублей!

Несколько месяцев - а точнее с 4 июля - мошенники выманивали деньги у пенсионерки, и только сейчас она поняла, что ее обманули и пришла в полицию.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что ведет расследование дела в отношении продавцов медикаментов, которые торговали подделками. И, мол, волжанка оказалась в числе их жертв. И теперь ей положена компенсация за купленные липовые лекарства. Одно «но» - чтобы получить компенсацию, надо заплатить комиссию. И женщина заплатила. Раз, два, три… Так длилось, пока пенсионерка не отдала аферистам все сбережения.

Также в ГУ МВД по региону рассказали «КП-Воллгогград», что за минувшие сутки мошенники обманули еще двух волгоградок. Одна - жительница Центрального района - поверила звонившему якобы сотруднику банка, которому она сообщила все персональные данные, а потом лишилась с карты 88 тысячи рублей. Вторая жертва - 56-летняя жительница Светлоярского района, у которой аферисты похитили с карты 105 тысяч рублей.

Волгоградцы, не повторяйте чужие ошибки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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