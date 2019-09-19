2019-09-19T16:45:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом бабушка потеряла в лесу двухлетнего внука

Полицейские разыскали мальчика, он жив и здоров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Юлия Щипицина.Фото Юлия Щипицина.
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Полицейских Калачевского района Волгоградской области сегодня подняли по тревоге. Пропал мальчик. Маленький. Ему всего два с половиной годика. А он ушел в лес и исчез.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это днем 19 сентября. Малыш вместе со своими братиками и сестричками вышел на прогулку. Точнее детвору вывела на улицу бабушка, под присмотр которой детей и оставили родители. Но пенсионерка в какой-то момент отвлеклась на старшего, а младший тем временем сбежал. Причем в прямом смысле слова - сначала спрятался от бабули за гаражами, а оттуда ушел вглубь леса.

Когда женщина кинулась, ребенка уже и след простыл. Не отыскав поблизости внука, бабушка прибежала за помощью в полицию.

- Незамедлительно весь личный состав калачевской полиции был поднят по тревоге. Полицейские и кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающую местность, и через полтора часа мальчишку нашли. Он действительно ушел в лес и заблудился. К счастью, жив, здоров и ему ничего не угрожает, - отчитываются в Главке.

Малыша уже передали родным, а заодно провели с ними профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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