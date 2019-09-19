2019-09-19T16:41:07+03:00
Общество

Дорогу на улице Курсекова начали строить в Волгограде

Для дорожного основания используют более 60 тысяч тонн материалов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая дорога протянется на 700 метров. Фото: мэрияНовая дорога протянется на 700 метров. Фото: мэрия
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В этом году в Волгограде строят четыре новые дороги. Одна из них – на улице Курсекова в Советском районе. Проезд протяженностью более 700 метров в новом жилом микрорайоне «Родниковая долина» соединит улицы Джабаева и Грибанова, а еще обеспечит удобный подъезд к новой школе и трем детсадам. Пока рабочие муниципального предприятия «ДСЭР Советского района» делают основание для новой дороги. На него уйдет более 60 тысяч тонн материалов, щебня и песка. В целом проект предусматривает наличие не только свежего асфальта на дороге, но и тротуаров, ливневки, освещения, а также парковочных карманов. Для автомобилистов здесь будет 170 машиномест. Позаботились и о велосипедистах. Для них сделают специальную дорожку шириной 4,5 метра с разделительной полосой из тактильной плитки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, перед тем, как укладывать покрытие на дорогу, строителям необходимо перенести многочисленные инженерные коммуникации, чтобы потом не перекапывать асфальт в случае порыва труб. Роют рабочие и траншеи под ливневую канализацию, которая будет отводить стоки с проезжей части, парковок и тротуаров. На следующем этапе здесь уложат в два слоя десять сантиметров асфальтобетона общей толщиной порядка 10 сантиметров, а на финише нанесут разметку и установят знаки.

Тем временем, в Тракторозаводском районе уже почти доделали новую дорогу на улице Героев Тулы, которую строили два года. Сейчас там обустраивают примыкания, велодорожки и освещение. На улице Хорошева в Дзержинском районе монтируют ливневки под новую дорогу и строят два локальных очистных сооружения. До конца года появится асфальт и проезде к ЖК «Санаторный» на улице Пожарского в Кировском. Все эти дороги - часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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