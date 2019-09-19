2019-09-19T16:13:04+03:00
Недвижимость

В Волгограде одели в «шубу» 9 километров теплотрасс

Коммунальщики продолжают обновлять изоляцию на наземных трубопроводах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Обновляют изоляцию во всех районах города. Фото: КТОбновляют изоляцию во всех районах города. Фото: КТ
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Чтобы зимой отапливать не улицы, а дома, летом волгоградские коммунальщики кутают теплотрассы в «шубу». За 9 месяцев 2019 года в областном центре обновили изоляцию на девяти километрах труб. Восстанавливают теплозащитное покрытие сетей во всех районах Волгограда. Где-то это большие участки, где-то всего несколько метров. И, как правило, ободранная изоляция дело рук самих горожан - бомжей, которые грелись на теплотрассе, или скучающих хулиганистых подростков.

- Коммунальщики заинтересованы в том, чтобы подающие тепло потребителям коммуникации и работали надежно, и выглядели эстетично. Поэтому мы благодарим тех неравнодушных волгоградцев, которые сообщают нам о трубах с поврежденным теплозащитным покрытием. Если сразу привести объект в порядок не получается, его вносят в ежегодный план работ, - рассказали в компании «Концессии теплоснабжения».

А еще волгоградцам напоминают о культуре бережного отношения к городскому имуществу. Ведь потери на сетях заложены в коммунальные тарифы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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