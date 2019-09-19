2019-09-19T15:48:24+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить парня, который из Германии вербовал бойцов в Сирию

«Наставника» юных террористов задержали сотрудники Интерпола и экстрадировали в Россию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.Фото - скрин видео СУ СК по Волгоградской области.
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Этому парню всего 19 лет, а его обвиняют по очень серьезным статьям - в содействии террористической деятельности и в вербовке мужчин в ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России). Сам он родом из кавказской республики. Именно там он и «набрался» идей радикального ислама. В 17-летнем возрасте перебрался в Германию, и оттуда стал искать в России «бойцов» для незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Парень подбирал в жертвы через соцсети таких же как он сам - молодых да резких. В 2017-м году ему удалось склонить на свою сторону двух несовершеннолетних из России. Он даже уговорил подростков отправиться в зону боевых действий. К счастью, преступную переписку вовремя обнаружили сотрудники УФСБ России.

- По данному факту тут же завели уголовное дело. Подростков нашли и уже осудили. Парни получили по три года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. А вот их «духовного наставника» объявили в розыск, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

В апреле этого года выяснилось, что вербовщик находится на территории Германии, и оттуда ведет свою «деятельность».

- В рамках международного сотрудничества и во взаимодействии с сотрудниками Интерпола его задержали по месту своего жительства – в городе Хузум. На днях его экстрадировали в Волгоградскую область, - сообщают в ведомстве.

Сейчас с парнем работают следователи СУ СК по Волгоградской области. Правда, разговаривать молодой человек ни с кем не желает, и отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. Следствие продолжается.

В Волгоград из Германии доставили парня, вербовавшего россиян к террористам в Сирию.Видео - СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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