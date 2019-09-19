В Астрахани из-за резкого запаха аммиака и хлора эвакуировали офисное здание

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-19T15:17:20+03:00

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В офисном здании, расположенном по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани, утро 19 сентября началось с переполоха. К половине одиннадцатого утра посетители и работники центра вдруг почувствовали резкий запах хлора. Еще через пять минут вонь уже стояла такая, что дышать было невозможно. Люди вызвали спасателей.

- Сообщение поступило примерно в 10.44. На место тут же отправили оперативную группу ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области и бригаду спасателей Аварийно-спасательного центра Астрахани. специалисты взяли пробы воздуха и факт ЧП подтвердился: выявлено превышение предельно допустимых концентраций аммиака и хлора, - подтверждают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.

Эксперты расчета радио-химической безопасности специализированной пожарно-спасательной части сейчас ищут на месте источник загрязнения. Информацию о ЧП также передали сотрудникам регионального управлления Роспотребнадзора.

- Людей из здания эвакуировали. Угрозы жизни и здоровью нет, - уточняют в ГУ МЧС по региону. - В готовности к применению находится спецтехника для постановки водяной завесы, в целях осаждения химических веществ при выявлении источника превышения ПДК.

Информация уточняется. Известно, что раньше в здании, где сейчас расположены магазины и офисы, был каток. Не исключено, что следы идут оттуда.

ИСТОЧНИК KP.RU