Волгоградские врачи научились вживлять стимулятор эпилептикам

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-19T14:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Вживление стимулятора блуждающего нерва стало для многих пациентов, страдающих эпилепсией, настоящим спасением. Маленькое электронное устройство, которое имплантируют человеку, позволяет сокращать продолжительность и частоту приступов, и даже предотвращать их. Раньше такие операции делали только за границей, потом научились в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А вчера первую успешную операцию провели и нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1. Они это сделали первыми в ЮФО.

Конечно, первую операцию наши врачи проводили под наблюдением нейрохирургов Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова. Но, надо сказать, справились на «отлично».

- Во время операции, которая длилась 1 час, нейрохирурги имплантировали под кожу в области ключицы стимулятор. После установки электродов к нерву во время операции нейрофизиолог настроил аппарат под пациента, учитывая все его особенности. После выписки пациентка будет наблюдаться у эпилептологов: им предстоит окончательно настроить устройство и обучить больного пользоваться им, - рассказывают «КП-Волгоград» в облздраве.

Надо отметить, что первую в Волгограде такую операцию провели врач-нейрохирург ВОКБ №1 Евгений Гридин, врач-нейрохирург Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Никита Педяш, заведующий лабораторией диагностики эпилепсии волгоградского ЭпиЦентра, врач-нейрофизиолог Денис Самыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU