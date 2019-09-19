2019-09-19T14:26:38+03:00
Происшествия

Застройщик «Изумрудного города» украл у волгоградских дольщиков 19 миллионов рублей

Прокуратура завела на директора фирмы уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта жкизумрудный.рфФото с сайта жкизумрудный.рф
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Еще один застройщик, оставивший волгоградских дольщиков без денег и без квартир, стал участником уголовного дела. По инициативе прокуратуры региона СО ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области уголовное дело завели на директора фирмы, которая строит «Изумрудный город» в Красносллободске. Его обвиняют в растрате денег дольщиков.

В число обманутых дольщиков попали десятки волгоградцев, вложивших свои деньги в строительство многоэтажек №№1,3,5 по улице Чулкова в ЖК «Изумрудный город». Не дождавшись в срок квартир, они пошли по инстанциям с жалобами. Дошли и до зампрокурора области. Именно он поручил организовать тщательную проверку фирмы застройщика. И выяснилось, что директор обворовал дольщиков.

- Установлен факт расходования застройщиком денег волгоградцев в сумме более 19 миллионов рублей на цели, не связанные со строительством, - сообщают в областной прокуратуре. - На директора фирмы тут же завели уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере». Сегодня застройщик задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что этого застройщика уже наказывали в 2018 году, и тогда же ему запретили впредь привлекать деньги дольщиков. С тех пор стройка в ЖК заморожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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