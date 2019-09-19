В перинатальном центре Волгограда появился обучающий робот для акушеров-гинекологов

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-19T13:45:03+03:00

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Медицина развивается стремительно, полостные операции заменяют лапароскопические, которые выполняют при помощи лазера. Но купить современное оборудование - это одно, надо еще и научить врачей обращаться с ним. Вот в для этого в Волгограде на базе перинатального центра №2 открыли обучающий центр акушерства, гинекологии и перинатологии. А на днях сюда поступило суперсовременное обучающее оборудование - высокотехнологичный симулятор. На нем медики как раз смогут отрабатывать навыки по проведению лапароскопических операций.

- Робот-пациент, на котором отрабатываются навыки, умеет распознавать лекарственные препараты, вводимые для коррекции патологии, оценивать правильность их применения. Медики смогут отрабатывать на симуляторе наркозно-дыхательный аппарат, при помощи которого осуществляется ввод и поддержание пациента в состоянии наркоза с выводом всех параметров жизнедеятельности на мониторы. Тренажер оснащен и системой реалистической визуализации, - рассказывают «КП-Волгоград» в облздраве.

Обучаться на нем смогут как начинающие врачи, так и практикующие - усовершенствовать навыки.

- До 2024 года в симуляционном центре пройдут обучение порядка 800 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. В 2018 году в центре обучились почти 200 специалистов, в текущем году подготовку уже прошли сто врачей, - отмечают в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU