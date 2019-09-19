Волгоградцы поедут «на работу на велосипеде»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-19T13:43:24+03:00

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Волгоград вновь присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде». На этот раз она пройдет 20 сентября 2019 года. Горожанам на один день предлагают забыть о комфорте личного автомобиля и давке в автобусе и пересесть на экологичный двухколесный транспорт. Тех, кто решит отправиться на работу на велосипеде, ждут приятные бонусы: с 7.00 до 10.00 на временных велопарковках в пяти районах города предложат «Энергетический завтрак». Здесь бесплатно угостят фруктами и водой в бутылках. Также можно поучаствовать в тематическом опросе, сделать фото в поддержку акции и выложить его с хештегом в соцсети.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, получить «Энергетический завтрак» в центре Волгограда по традиции можно будет на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев», в Дзержинском районе - в парке Семейный на пересечении с улицей Симонова, на остановках «Площадь Возрождения» в Краснооктябрьском, «Бульвар Энгельса» в Красноармейском и «Площадь Дзержинского» в Тракторозаводском.

Прохладные осенние деньки - лучшее время для велопрогулок в Волгограде. Рассказываем, где найти прокаты велосипедов и электросамокатов, сравниваем цены, делимся лучшими маршрутами, вместе вспоминаем правила дорожного движения – по Волгограду на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU