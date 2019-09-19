2019-09-19T13:46:22+03:00
Происшествия

В Камышине мужчина чуть не застрелил студента за громкую музыку

Невменяемый мужик прошел с оружием в общежитие
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последнее время столько неадекватных людей вокруг, что не знаешь, где встретишь очередного идиота. А, если он еще и в состоянии агрессии, то встреча может закончиться плачевно. Так на днях жертвой такого взбешенного мужчины стал 18-летний парень. Причем мальчишка просто вышел в коридор общежития по месту жительства, и напоролся на грубияна с пистолетом.

Как рассказал, уже придя в себя, парень в полиции, мужчина набросился на него, направил на него пистолет и стал кричать, что убьет. Лишь чудом парню удалось сбежать от гневного незнакомца. Так что никто не пострадал.

Полиция разыскала этого дебошира. Им оказался 56-летний неработающий местный житель. Мужчина заявил, что его взбесила громкая музыка, которая доносилась из окон общежития. И хотя был день, и музыку слушать никто не запрещает, волгоградец решил сам наказать меломанов. Но разбираться кто этот любитель громкой музыки не стал, а приставил пистолет к первому встречному молодому человеку.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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