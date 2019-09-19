2019-09-19T11:40:18+03:00
Происшествия

Под Волгоградом директор и бухгалтер сельского ДК получали зарплату за фиктивного худрука

А «работала» на «липовой» должности дочь бухгалтерши
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каждый зарабатывает как может и как умеет. Вот директор и бухгалтер центра культуры и досуга в Среднеахтубинском районе Волгоградской области «подрабатывали» на фиктивном работнике. Теперь обе пойдут под суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, весной прошлого года бухгалтеру пришла идея устроить на работу в Центр свою дочь. И место вакантное нашлось - должность художественного руководителя. Женщина поделилась идеей с директором, и та одобрила махинацию. При этом сообщницы, конечно же, знали, что дочь будет числиться у них фиктивно. Так и порешали. Полтора года женщины получали зарплату за «мнимого» работника (которая ни разу и Центре не появлялась) и делили между собой. За полтора года они так заработали себе лишние 280 тысяч рублей. Такой ущерб нанесен бюджету сельского поселения.

- Женщинам инкриминируется совершение преступлений, по статьям «мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе лицом с использованием своего служебного положения» и «служебный подлог». Следователи собрали достаточно улик и прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение. Дело направили в суд, - сообщают в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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