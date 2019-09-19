2019-09-19T11:33:39+03:00
Происшествия

В Астрахани зам по тылу суворовского училища попался на взятке

Ему дали два года условно
Екатерина МАЛИНИНА
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Офицер потребовал откат за ремонт фасада.Офицер потребовал откат за ремонт фасада.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В армии должность заместителя по тылу считается самой сытой, а для многих самой желанной. Не исключение и военные образовательные учреждения. И, к сожалению, многие пользуются своим служебным положением, чтобы обогатиться. В Астрахани осудили начальника тыла Астраханского суворовского военного училища в получение взятки.

В училище мужчина работал уже давно. В учебном учреждении решили отремонтировать фасад здания. И тыловик поспособствовал тому, чтобы конкурс выиграла определенная фирма. Затем он потребовал через знакомого от ее руководства себе откат в размере 12 процентов от стоимости контракты. Мол, иначе он может аннулировать итоги тендера.

Офицера задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области во время получения взятки в размере 90 тысяч рублей. Также попался и курьер.

- По решению Ленинского районного суда тыловик получил два года лишения свободы условно и штраф в полтора миллиона рублей, его посреднику дали полтора года условно и штраф 900 тысяч рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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