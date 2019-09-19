2019-09-19T11:19:24+03:00
Общество

В Волгограде управляющую компанию лишили лицензии через суд

Больше года Госжилинспекция судилась с нерадивой УК
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Больше года длился судебный спор между Инспекцией госжилнадзора Волгоградской области и ООО «Жилсервис». Тяжбы дошли до апелляционного суда, который и поставил точку в этом деле: компанию лишили права управления домами.

Началась эта история еще в 2018-м. В Госжилинспекции «зачищали» компании- «пустышки», которые существуют только на бумаге. В список попал и «Жилсервис». 5 сентября прошлого года комиссия приняла решение лишить эту компанию лицензии. Однако, позже выясниллось, что эта УК все-таки обслуживает многоквартирный дом №7-А, расположенный в Волгограде на набережной Волжской Флотилии. Вот только сведения об этом компания в реестр не внесла.

- В Реестре лицензий Волгоградской области сведения об управлении многоквартирным домом за период с 01.07.2015 по 05.09.2018 года ООО «Жилсервис» отсутствовали. При этом ответчик с заявлениями об оспаривании действий (бездействия) инспекции в суд не обращался, - говорят в Госжилинспекции.

УК пыталась оспорить решение о ее лицензии, но не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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